Если бы инцидента с отравлением в Солсбери не было, то британским властям его следовало срочно придумать.

Если бы инцидента с отравлением в Солсбери не было, то его следовало срочно придумать.Лондон продемонстрировал, что он не столько заинтересован в расследовании, сколько в возможности использовать ситуацию, ещё не известно по чьей вине возникшую, чтобы совершить свой дипломатический демарш.Тереза Мэй огласила список шагов, которые Великобритания предпримет в ближайшее время.Лондон высылает 23 российских дипломата, которых считает сотрудниками разведслужб, работающих под прикрытием.Проверка российских граждан при получении ими виз и пересечении границы будет ужесточена.Британия проведёт ревизию российских активов на своей территории и заморозит те, что посчитает угрожающими своей безопасности.Контакты на высоком уровне приостанавливаются. Приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон отозвано.Лондон рассмотрит возможность введения собственного списка российских должностных лиц и бизнесменов, в отношении которых могут быть приняты персональные меры ограничения.Кроме всего перечисленного, Лондон санкционирует "ряд мер", которые должны будут предпринять службы Национальной безопасности в ответ на "угрозы, которые представляют действия враждебного государства".И как апофеоз недовольства — британские чиновники и члены королевской семьи отказываются ехать на ЧМ по футболу в Россию.Чемпионат мира по футболу состоится в России уже совсем скоро, а поводов громко хлопнуть дверью всё не было. Теперь же можно раскручивать антироссийскую спираль.Международное правовое пространство всё чаще из области главенства доказательств перемещается в плоскость где "рулят" одни лишь обвинения.Вот и на этот раз Россию априори называют виновницей скандала лишь потому, что её в этом обвиняют.Чего только стоит пассаж, прозвучавший в здании британского парламента: "раз Москва в течение 24 часов не начала оправдываться — значит виновата". В Лондоне по старой имперской традиции считают вправе требовать, чтобы любое государство незамедлительно выполняло все запросы, поступающие с туманного Альбиона.И это при том, что российские правоохранители не отказывались сотрудничать с британскими коллегами и лишь просили посвятить их в детали расследования, чтобы суметь оказать квалифицированную помощь.Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство вскоре примет решение относительно выступления премьер-министра Терезы Мэй.