Актриса Валентина Титова в программе Судьба человека призналась Борису Корчевникову, что замуж за известного актера и режиссера Владимира Басова выходила без любви. Судьбу свою она с ним все-таки связала, но через 14 лет пара развелась, потому что, как говорит Титова, жизнь с ним была невыносима.

Актриса Валентина Титова в программе "Судьба человека" призналась ведущему Борису Корчевникову, что замуж за известного актера и режиссера Владимира Басова выходила без любви. Более того: предложение руки и сердца от его имени делал ей сценарист Алексей Леонтьев."Он мне вбивал в мозги, что передо мной счастливый случай, великий человек, который берет на себя мою судьбу. И я не должна быть дурой. И где мои глаза, моя душа и мое сердце? Надо уметь рассмотреть, что жизнь вдруг преподносит", – вспоминает Валентина Титова.При этом сам Басов сидел и молчал. Актриса, однако, лукавить не стала, и призналась ему, что любит другого мужчину. На это Басов ответил: "Ничего. Замуж – это выбранный путь, а не счастье".Тогда у актрисы был страстный роман и трепетные чувства к Вячеславу Шалевичу. Титова говорит: когда между ними с первого взгляда пробежала искра, она не знала, что Шалевич не свободен.Валентина все-таки связала свою судьбу с Басовым. Правда, официально поженились они только после рождения сына.Вместе пара прожила 14 лет, однако семья все же распалась. Когда это произошло, Титову стали обвинять в том, что это о она разрушила семью ради любовника — оператора Георгия Рерберга, сама бросила детей и вообще использовала мужа-режиссера, чтобы стать знаменитой (на самом деле, именно его фильмы принесли Титовой всесоюзную славу).Актриса опровергает эти слухи. Она говорит, что искренне любила Басова, но жизнь с ним была невыносима. "Я выбросилась из горящего танка", — признается актриса, вспоминая развод.Оказывается, что счастливым фасадом скрывались скандалы, которые порой доходили даже до драк, алкоголизм и болезненная ревность Басова.После развода суд оставил сына и дочь влиятельному отцу, а Басов отстранил детей от общения с матерью.Титова считает, что на это повлияла Наталья Фатеева – предыдущая супруга Басова, которая хотела вновь женить его на себе.Удалось ли актрисе наладить отношения с детьми, как Басов "устранил" своего соперника – Вячеслава Шалевича, что отвечает на обвинения в том, что это она бросила мужа и детей? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".