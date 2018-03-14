15 марта Москва простится с Олегом Табаковым. А потом его вдове Марине Зудиной и четверым детям (сыновья Антон и Павел , дочери Александра и Мария. ) предстоит поделить его наследство. Dni.Ru выяснили, чем владел артист.

15 марта Москва простится с Олегом Табаковым. А потом его вдове Марине Зудиной и четверым детям (сыновья Антон и Павел , дочери Александра и Мария. ) предстоит поделить его наследство. Dni.Ru выяснили, чем владел артист.Министерство культуры ежегодно обнародует данные о среднемесячных зарплатах звезд, которые "рулят" подведомственными учреждениями культуры.В 2015-м году, например, сообщалось, что Табаков заработал 48,297 миллионов рублей.А в 2017-м он занимал вторую строчку рейтинга среди всех российских худруков и первое среди столичных. Только на постах директора и художественного руководителя МХТ им. Чехова (Табаков совмещал обе должности) в последнее время он зарабатывал по 935 994 рубля в месяц. А плюс его "Табакерка" , плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая в себе надбавку за звание "Народный артист СССР"... Всего, как говорят, Табаков получал около двух миллионов рублей в месяц.На эти деньги он мог позволить себе определенный уровень благосостояния. У Олега Павловича были три квартиры в Москве (164,3 кв. м., 116,3 кв. м., 68,3 кв. м.), а его супруге Марине Зудиной принадлежало две (239,6 кв. м. и 42 кв. м.) Как говорят риэлторы, оценочная стоимость собственности самого Табакова может превышать 200 миллионов рублей.Кроме того, у артиста был великолепный загородный дом с пятью террасами на разных уровнях, который он строил не один год. Он находится в живописном месте рядом с рекой Истра в поселке "Кино". Участок в два гектара расположен близко к реке, за что и был выбран Табаковым. Там его семья проводила выходные и оставалась на лето, когда в театре завершался сезонНа первом этаже – огромная гостиная, в которой установлена антикварная мягкая мебель в красно-золотом цвете и камин с цветочной мозаикой. Вся мебель в доме представляет собой подлинные произведения искусства. Хотя началось все со стульев из карельской березы, потом кто-то из друзей подарил обеденный гарнитур в стиле ампир, так и пошло. Сегодня собранию антиквариата в загородном доме Табакова может позавидовать иной музей."Такой особняк смог позволить себе только к старости. Я законопослушный гражданин, всегда зарабатывал честно, исправно платил налоги. Моя должность в МХТ обязывает заботиться об огромном количестве людей, и я чувствую эту ответственность", – всегда подчеркивал Табакова. Ориентировочная стоимость его особняка без мебели – 400 миллионов рублей.Имелись у него и банковские накопления. Например, после банкротства банка "Клиентский" стало известно, что на его счетах было 677 миллионов рублей, которые похитили мошенники. Но были ли это личные средства Табакова, или же деньги театра – следствие не сообщает.