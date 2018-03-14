Британия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с РФ, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Британия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с РФ, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.Об этом, как передает РИА Новости, заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Она обвинила Российскую Федерацию в отравлении Скрипаля и его дочери и подчеркнула, что после такого инцидента, Британия не может оставить отношения на прежнем уровне.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности РФ к отравлению бывшего полковника ГРУ, подчеркнув при этом, что Москва готова сотрудничать с Лондоном по этому делу, если британцы предоставят доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.Лавров напомнил, что Россия не получала от Соединенного Королевства никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химического оружия, имеет полное право получить образцы этого вещества.