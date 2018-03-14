Компания Kitty Hawk, которая принадлежит сооснователю Google Ларри Пейджу, впервые показала беспилотное такси Cora в полёте. А Microsoft показала сразу несколько контроллеров для виртуальной реальности, которые в теории могут сделать нарисованное более реальным. Подробности – в программе Вести.net.

В списке компаний, которые пытаются сделать беспилотное летающее такси пополнение. Новый беспилотник – это личный проект сооснователя Google Ларри Пейджа. Тут интересно, что слухи о том, что он инвестирует в беспилотный авиатранспорт ходили давно, но только теперь он показал, что получается.Подробнее про это чуть позже, а начнем с новостей виртуального мира. Microsoft показала сразу несколько контроллеров для виртуальной реальности, которые в теории могут сделать нарисованное более реальным. Речь об одной из главных проблем взаимодействия в виртуальным пространством – отсутствием тактильной обратной связи. Попросту о невозможности что-то пощупать.Пожалуй, самая интересная новинка – это вот такая многофункциональная рукоятка, которая называется Claw, то есть коготь. Или скорее клешня. В основе, в общем-то, простой сервопривод и несколько сенсоров. Но вместе они делают доступным целый набор взаимодействий со средой: можно сжимать мягкие и твердые объекты, а рукоятка будет отрабатывать эффект сжатия по-разному.С помощью этой же технологи можно хватать и вращать нарисованные предметы или нажимать на кнопки. И при этом чувствовать сопротивление этому нажатию. Еще одна важная область применения – передача текстуры с помощью вибрации. Так можно на ощупь почувствовать разницу например между поверхностью стола и зубьями пилы. Ну а для упрощения понимания и, вероятно, с прицелом на более очевидное внедрение – имитация стрельбы из пистолета. Тут пользователь сможет приложить силу для нажатия на спусковой крючок и прочувствовать отдачу.Еще одна идея, которую продемонстрировали в игровых сценариях называется Haptic Links. Идея в том, что бы связать два стандартных VR контроллера таким образом, что б в зависимости от ситуации в виртуальном мире они могли бы использоваться независимо друг от друга, либо жестко фиксироваться на одной прямой, на одной окружности или еще как-то.Вариантов таких линков лаборатория Microsoft Research показала сразу несколько видов. Все они, очевидно, ранние прототипы или даже скорее опытные модели.Примерно на такой же стадии, судя по всему и Haptic Revolver, контроллер, задача которого передать трение или касание поверхностей. Оно, пожалуй, самое простое, всё фактически реализовано через колесо, на которое можно наклеивать материалы с разными текстурами. Ну то есть в сегодняшнем виде, это колесо пришлось бы менять под каждую виртуальную поверхность. И вообще самая большая проблема с представленным набором контроллеров в том, что это именно огромный набор, в котором каждое устройство решает какую-то отдельную задачу. То есть сейчас это скорее демонстрация направления, в котором идёт поиск.И еще немного будущего, более реального. Компания Kitty Hawk, которая принадлежит сооснователю Google Ларри Пейджу, впервые показала беспилотное такси Cora в полёте. Машина, разумеется, электрическая. А одной из главных особенностей, пожалуй, можно назвать идею использовать для вертикального взлета и посадки отдельные двигатели и винты. То есть Cora взлетает как мультикоптер, с помощью 12 маленьких винтов. А горизонтально летит уже с помощью крыльев и толкающего самолетного винта.Замечу, что более модной, если можно так сказать, среди строителей беспилотных авиатакси, сегодня стала концепция конвертоплана, двигатели с винтами поворачиваются в зависимости от режима полета и могут как поднимать машину вверх, так и тянуть вперед. Такой подход позволяет не возить с собой второй комплект двигателей только для взлета. С другой стороны, конструкция конвертоплана сложнее. Что в итоге окажется выгоднее – не понятно.Пока детище Ларри Пейджа обещает 100 километров дальности полета на скорости 180 километров в час и два пассажирских места. Место пилота не предусмотрено. Как было заявлено, Cora с самого начала будет аппаратом беспилотным. Идея в том, чтобы дать возможность перемещаться по воздуху без необходимости получать лицензию пилота. Кстати, тестируют Cora не в крупных городах вроде Лос-Анджелеса или Дубая, а в Новой Зеландии. Эта страна поставила цель к 2050 году перейти на возобновляемые источники энергии, и, говорят, особенно заинтересована в электрическом авиатранспорте.