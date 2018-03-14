Яндекс начал обучать своего голосового помощника Алису полезным навыкам. Подробности – в программе Вести.net.

"Яндекс" начал публичное бета-тестирование платформы "Яндекс.Диалоги". Теперь голосового помощника компании, "Алису", можно обучить новым навыкам и с её помощью привлечь пользователей к своим проектам.Что интересно само слово "навык" – калька с английского skill. Так называются возможности помощника Amazon, Alexa. И у нее их уже больше 25 тысяч! А "Алиса", хоть и превосходила всегда конкурентов по качеству диалогов, до сих пор не имела ни единого стороннего навыка. То есть поговорить могла, а помочь – нет.Работать эти навыки будут так: например, вы говорите: "Алиса, закажи такси". После этого система уточняет адрес и передает все данные собственно поставщику услуг. А дальше команду обрабатывает бот на стороне поставщика. При этом "Яндекс" отмечает – поначалу навыки будут предельно простыми.Денис Филиппов руководитель направления голосовых сервисов "Яндекса":" Мы верим в то, что сложные боты работать не будут. Если бот простую задачу решает долго – это никому не нужно".Поэтому сначала обещают простой набор навыков. В первую очередь именно, заказ такси. Эту возможность ждали давно, несмотря на то, что у "Яндекса" есть своя служба такси, Алиса до сих пор не умеет с ней работать. Кроме того, в первые месяцы ждать можно навыков по заказу пиццы или цветов, а также поиску работы. "Яндекс" будет сотрудничать с HeadHunter.И тут появляется важный момент – это сохранность персональных данных. Если раньше все, что вы говорили "Алисе", оставалось у "Яндекса", то теперь информация будет передаваться сторонним разработчикам. Компания, правда, обещает проверять все новые навыки на предмет безопасности. И будет дополнительно предупреждать пользователей.Денис Филиппов руководитель направления голосовых сервисов "Яндекса":" Мы сразу даем человеку понять, что он общается не совсем с "Алисой". Во-первых, это делается через активационное имя, то есть человек должен явно попросить запустить навык, например: "Алиса, закажи пиццу в Папа Джонс". Во-вторых, мы готовим специальное интерфейсное решение. То есть в наших приложениях, когда человек будет общаться с внешними компаниями, это будет видно визуально."Разработчики говорят, что они рассчитывают, что в ближайшее время в работу над навыками "Алисы" активно включатся не только бренды, но и рядовые программисты. В первую очередь от них ждут большого количества голосовых игр, например, "Города" или считалочки, голосовые квесты, сказки, истории. Правда, и тут в "Яндексе" обещают жестко контролировать сторонних разработчиков.Денис Филиппов руководитель направления голосовых сервисов "Яндекса":"У нас в платформе есть средство для контроля качества skills. Они проходят модерацию и еще мы проверяем skills на жизнеспособность и доступность. Тех кто не пройдет – будем блокировать".Таким образом, если всё это заработает, то пожалуй, главным недостатком "Алисы" останется неспособность управлять функциями собственно смартфона. Она не может отправить СМС, поставить будильник или напомнить о чем-то. Разработчики обещают добавить и этот функционал. Но получится ли у них – большой вопрос. Дело в том, что Apple вообще не пускает в свои устройства никаких сторонних помощников. И пустит ли Google "Алису" в Android тоже непонятно. Как никак, "Яндекс" прямой и серьезный конкурент Google на российском рынке.