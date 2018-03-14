Как и в предыдущие годы, на площадке Владимирского филиала Финансового университета пройдут бесплатные подготовительные курсы «Русский по четвергам».

Владимир начинает подготовку к «Тотальному диктанту». Как и в предыдущие годы, на площадке Владимирского филиала Финансового университета пройдут бесплатные подготовительные курсы «Русский по четвергам». Организаторы планируют провести 5 занятий по 1,5-2 часа. Темы и материалы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный совет ТД, ядро которого находится в Новосибирском государственном университете.Занятия ведут филологи. Стать слушателем курсов может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Первое занятие состоится уже завтра в 19 00 в Финансовом университете.Напомним, сам диктант состоится 14 апреля. Автором текста стала писательница Гузель Яхина.Информационный партнер "Тотального диктанта" во Владимире - "Русское радио Владимир".