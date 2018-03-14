«МITT 2018»

В Москве начала свою работу 25-я Московская международная туристическая выставка "MITT 2018" – главное событие туристической индустрии страны. Площадку Владимиро-Суздальского музея-заповедника (стенд D109) уже посетили первые гости.Экспозиция ГВСМЗ познакомит посетителя с обширной научной, образовательной, выставочной и экскурсионной деятельностью музея-заповедника. Здесь же гости смогут получить консультации по всем вопросам организации музейного досуга во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном и усадьбе «Муромцево».Выставка «МITT 2018» пройдет с 13 по 15 марта в столичном Экспоцентре на Пресне.