Речь идет о сотрудничестве с Китаем

С 11 по 12 марта в Москве прошел VI Саммит Российско-Китайского туристического форума. В рамках мероприятия генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, председатель Совета туристической ассоциации «Мир без границ» Игорь Конышев подписал соглашение с национальным туристическим офисом Visit Russia в Китае.«Подписание Соглашения стало серьезным шагом музея на пути к международному сотрудничеству с китайскими коллегами, организации совместных проектов и взаимному продвижению», - комментирует цель сотрудничества Игорь Конышев.В 2017 году 130 миллионов китайских туристов выехали за рубеж, из них только 1,5 миллиона приняла Россия. У России и Китая огромное пространство для развития сотрудничества в области туризма. Туризм в Китае развивается очень быстро. В свою очередь, Россия прилагает большие усилия, чтобы создавать соответствующую инфраструктуру и среду для приема туристов из КНР. Упрощенный визовый режим, введение электронных виз и другие проекты благоприятно способствуют развитию взаимных турпотоков.Игорь Конышев: «Туризм - один из драйверов экономики. Те регионы, которые планируют заниматься туризмом, должны научиться формировать максимально удобные для туриста кейсы».Сегодня турист из Китая прочно удерживает пальму первенства среди иностранных посетителей Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Точкой притяжения для путешественников из Поднебесной являются всемирно известные объекты национального наследия ГВСМЗ во Владимире, Гусь-Хрустальном, Суздале, Муромцево и Боголюбово. Любимым местом для китайского туриста неизменно остается Музей деревянного зодчества в Суздале.