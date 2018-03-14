Взяли золото. Владимирские борцы отличились на первенствах России и ЦФО. Александр Пастушенко стал лучшим в греко-римской борьбе среди глухих спортсменов - в категории до 63 кг-ов. Соревнования были отборочными к первенству мира, которое пройдёт во Владимире в середине июня. А на первенстве ЦФО в Рязани наши борцы заняли весь пьедестал.

14.03.2018Взяли "золото". Владимирские борцы отличились на первенствах России и ЦФО. Александр Пастушенко стал лучшим в греко-римской борьбе среди глухих спортсменов - в категории до 63 кг-ов. Соревнования были отборочными к первенству мира, которое пройдёт во Владимире в середине июня. А на первенстве ЦФО в Рязани наши борцы заняли весь пьедестал. Данила Фирсов завоевал "золото" в категории до 110 килограммов, отличились также Кирилл Коломиец и Олег Зейналов - у них "серебро". Матвей Шевернёв, Никита Крылов и Алексей Игнатов стали бронзовыми призерами. Теперь их ждёт первенство России. Оно пройдёт в мае в Элисте.Метки: спорт, борьба, соревнования, чемпион, золото, пьедестал