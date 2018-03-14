Владимирец Александр Пастушенко завоевал «золото» на первенстве России по греко-римской борьбе среди глухих спортсменов.

Владимирец Александр Пастушенко завоевал «золото» на первенстве России по греко-римской борьбе среди глухих спортсменов 2002-2003 годов рождения в весовой категории 63 кг.Во время соревнований Александр поборол шесть противников.Первенство России среди глухих по спортивной борьбе (греко-римской и вольной) проходили во Владимире с 5 по 10 марта. Нашу область на соревнованиях представлял только Александр Пастушенко. Всего на первенство России съехались 80 спортсменов из 17 регионов страны.Эти соревнования являлись отборочными. Спортсмены, победившие в своих весовых категориях, примут участие в первенстве мира по спортивной борьбе (спорт глухих), который пройдет во Владимире в середине июня.Кроме того, владимирские спортсмены стали победителями и призёрами первенства ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения, прошедшего 9-10 марта в Рязани.Данила Фирсов завоевал «золото» в весовой категории 110 кг. Кирилл Коломиец и Олег Зейналов стали вторыми в весовых категориях 68 кг и 47 кг соответственно. Бронзовыми призёрами оказались Матвей Шевернёв, Никита Крылов и Алексей Игнатов, выступавшие в весовых категориях 85 кг, 75 кг и 32 кг соответственно.В общей сложности Владимирскую область на соревнованиях представляли 17 юношей. Всего в первенстве участвовало около 300 спортсменов из 12 регионов округа.Все победители и призеры первенства ЦФО во всех весовых категориях станут участниками первенства России, которое пройдет в середине мая в Элисте.