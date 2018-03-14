По данным следствия, днем 11 марта школьница принимала ванну. Однако спустя время родные обнаружили девочку в воде без признаков жизни.

Во Владимире начата проверка по факту смерти 13-летней девочки. По данным следствия, днем 11 марта школьница принимала ванну. Однако спустя время родные обнаружили девочку в воде без признаков жизни. Попытки врачей реанимировать ребенка не привели к положительному результату.По экспертному заключению смерть погибшей наступила в результате утопления, о причинах, вызвавших трагические последствия, специалисты смогут ответить после проведения дополнительных исследований и гистологии.В ходе проверки следователем СК России получены сведения о том, что в середине февраля 2018 года после потери сознания и впервые проявившихся симптомов заболевания Вероника находилась на обследовании и лечении в медицинских учреждениях города Владимира.Девочка воспитывалась мамой и бабушкой в благоприятных условиях заботы и внимания.При установленных обстоятельствах следователь СК России намерен детально оценить ситуацию, в том числе по адекватности диагностирования, лечения и наблюдения за состоянием здоровья ребенка в подростковом возрасте.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.