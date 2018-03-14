30 семей получат новое жилье
Во Владимире обманутым дольщикам выдали сертификаты на квартиры.
Церемония вручения прошла во вторник, 13 марта. Губернатор Светлана Орлова
выдала сертификаты 30 семьям.
В 2013 году в регионе признали обманутыми дольщиками 408 человек. Во Владимире создали рабочую группу по защите прав и законных интересов граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. За три года власти восстановили права 270 человек. На настоящий момент в реестре числится еще 127 владимирцев.