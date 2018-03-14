Сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте пресекли факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в особо охраняемой природной территории акватории реки Клязьма. В ходе ..

Сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте пресекли факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в особо охраняемой природной территории акватории реки Клязьма.В ходе рейда, проводимого в районе г. Владимира сотрудники транспортной полиции Владимирского ЛО МВД России на транспорте выявили 54 - летнего местного жителя, который осуществлял незаконный вылов рыбы с применением рыболовных снастей, предназначенных для лова рыбы способом «Багрения». Орудия лова изъяты.По данному факту отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».Наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, является: штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.