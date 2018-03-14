Ушедший в занос легковой автомобиль столкнулся с двумя встречными транспортными средствами на трассе под Архангельском. О пострадавших в результате аварии, попавшей в объектив регистратора, пока не сообщается.

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 14 марта на участке федеральной трассы М-8 между Архангельском и Северодвинском.Водитель легкового автомобиля не справился с заносом и оказался на полосе встречного движения, где врезался в фургон, после чего столкнулся с другой легковушкой.О пострадавших в результате аварии пока не сообщается.