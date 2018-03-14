С 17 по 19 марта в военной прокуратуре Владимирского гарнизона организовано круглосуточное дежурство прокурорских работников.

Военной прокуратурой Владимирского гарнизона организовано надзорное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению 18 марта выборов Президента Российской Федерации гражданами Российской Федерации из числа военнослужащих воинских частей и учреждений, дислоцированных на территории Владимирской области.Особое внимание обращено на то, что в соответствии с п. 3 ст. 50 Федерального закона № 19-ФЗ от 10.01.2003 «О выборах Президента Российской Федерации» проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.В этой связи в период с 17 по 19 марта в военной прокуратуре Владимирского гарнизона организовано круглосуточное дежурство прокурорских работников.По всем возникающим вопросам, а также по фактам нарушений законодательства о выборах, допущенных военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, в которых предусмотрена военная служба, необходимо сообщать в военную прокуратуру Владимирского гарнизона по телефону 8 (4922) 34-96-08.