Некоторые страны Запада хотели бы видеть в России послушного президента, так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это заявление он сделал в Волгограде, где находится с рабочей поездкой.

Некоторые страны Запада хотели бы видеть в России послушногопрезидента, так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это заявление онсделал в Волгограде, где находится с рабочей поездкой."Хотели своего президента, ручного и послушного,такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что Россия сегодня по многимнаправлениям для них неудобный конкурент, и они пытаются ее из конкурентногополя убрать, причем зачастую нечестными приемами", – приводит словаВолодина РИА Новости.По его мнению, все эти шаги со стороны США, и Великобританиисегодня ставят целью разрушить Россию как государство. Спикер Думы имел ввидубездоказательные обвинения в адрес России относительно отравления в британскомСолсбери экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля."Всевозможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественныерешения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения изуст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями", -констатировал председатель Госдумы. При этом, на его взгляд, нынешняя санкционная политика Запада вотношении России напоминает "агонию".Ранее Вячеслав Володин заявил, что Москва может принятьзеркальные меры в отношении британских средств массовой информации в случае,если Лондон введет ограничения на деятельность телеканала RT. Этот вопрособсуждается сейчас на высшем уровне в столице Великобритании.Спикер Госдумы находится сегодня, 14 марта в Волгограде. В повесткедня визита – встреча с общественностью, в том числе с представителями социальноориентированных НКО и посещение реконструированной больницы скорой помощи.