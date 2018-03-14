Некоторые страны Запада хотели бы видеть в России послушного
президента, так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это заявление он
сделал в Волгограде, где находится с рабочей поездкой.
Некоторые страны Запада хотели бы видеть в России послушного
президента, так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это заявление он
сделал в Волгограде, где находится с рабочей поездкой.
"Хотели своего президента, ручного и послушного,
такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что Россия сегодня по многим
направлениям для них неудобный конкурент, и они пытаются ее из конкурентного
поля убрать, причем зачастую нечестными приемами", – приводит слова
Володина РИА Новости.
По его мнению, все эти шаги со стороны США, и Великобритании
сегодня ставят целью разрушить Россию как государство. Спикер Думы имел ввиду
бездоказательные обвинения в адрес России относительно отравления в британском
Солсбери экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля.
"Все
возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные
решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из
уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями", -
констатировал председатель Госдумы. При этом, на его взгляд, нынешняя санкционная политика Запада в
отношении России напоминает "агонию".
Ранее Вячеслав Володин заявил, что Москва может принять
зеркальные меры в отношении британских средств массовой информации в случае,
если Лондон введет ограничения на деятельность телеканала RT. Этот вопрос
обсуждается сейчас на высшем уровне в столице Великобритании.
Спикер Госдумы находится сегодня, 14 марта в Волгограде. В повестке
дня визита – встреча с общественностью, в том числе с представителями социально
ориентированных НКО и посещение реконструированной больницы скорой помощи.