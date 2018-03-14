По слухам, артисту за это хорошо платят. К тому же это отличный шанс прославиться.

По слухам, артисту за это хорошо платят. К тому же это отличный шанс прославиться.Алексей Воробьев – известный мачо, сердцеед и ловелас. Но каково было удивление многочисленных поклонников артиста, когда они в сети увидели провокационное фото, на котором юный соблазнитель страстно лижется с бородатым мужиком! тут же поползли слухи, что артист переключился на мальчиков.Но, чу! Поводов для беспокойства нет – Воробьев не сменил ориентацию. Это всего лишь кадр из американского фильма UnReal (нереально), в новом сезоне которого под именем Alex Sparrowи снялся российский артист.По сюжету он играет роль одного конкурсантов шоу для знакомств Алексея Петрова – наркозависимого танцора. Он и его соперники борются за "руку и сердце" Серены Уолкотт. Для заветной роли Алексею пришлось не только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограмм. Несмотря на все трудности, сам Алексей считает подобный шанс настоящей удачей для иностранного актера. К тому же ему пообещали хороший гонорар."Мой герой – звезда мирового балета. За плохое поведение его выгнали из знаменитого Нью-Йоркского театра, а его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит, и не может отпустить. Это взрывной и опасный человек, он очарователен и полон пороков. Мой персонаж – самый непредсказуемый герой этого сезона, человек безумного таланта, страсти, и любви к своему делу. Но это человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии саморазрушения", – рассказал актер"