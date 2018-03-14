Журналисты раскопали интересный факт из жизни Олега Табакова. Оказывается, актер был заядлым любителем азартных игр.

Журналисты раскопали интересный факт из жизни Олега Табакова. Оказывается, актер был заядлым любителем азартных игр.Олег Павлович предпочитал проводить вечера в знаменитом столичном казино "Шангли Ла". Это заведение в прежние годы было родным домом для многих представителей богемы. Там можно было встретить Аллу Пугачеву, Андрея Разина, Артура Чилингарова и десятки других отечественных знаменитостей.Художественный руководитель МХТ имени Чехова, как рассказывают работники казино, просто по-детски обожал, свергающие яркими огоньками, слот-машины. Он мог несколько часов просидеть перед автоматом, шлепая ладошкой по кнопкам.Однако удача не была благосклонна к артисту. Чаще всего ему не везло. Но Табаков, по словам его знакомых, приходил в казино не за деньгами, а просто снять напряжение. С наличными у артиста проблем не было. Рассказывают, что актер каждый раз приносил с собой довольно увесистую пачку долларов, а уходил с пустыми карманами. Архивное видео играющего в автоматы Олега Табакова опубликовал сайт.Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Церемония прощания с актером начнется в 09:00 мск 15 марта на основной сцене МХТ имени Чехова.