14.03.2018

2018-03-14 11:35:44

Вспыльчивый пенсионер топором раскроил знакомому череп

Случайная свидетельница позвонила в полицию и сообщила, что из дома на Лесной улице в городе Видное Московской области раздаются крики о помощи. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили на полу лежащего без сознания мужчину с открытой травмой головы. В соседней комнате был и 67-летний хозяин жилища.



Выяснилось, что во время совместного распития алкоголя между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. Вспыльчивый пенсионер схватил топор и раскроил своему оппоненту череп, передает "". Пострадавший находится в больнице в коме. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".