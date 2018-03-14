Светлана Лобода объявила о второй беременности и о временном прекращении концертной деятельности. Блогер Лена Миро, ознакомившись с заявлением популярной исполнительницы, сделала неутешительные выводы относительно будущего малыша.

Светлана Лобода объявила о второй беременности и о временном прекращении концертной деятельности. Блогер Лена Миро, ознакомившись с заявлением популярной исполнительницы, сделала неутешительные выводы относительно будущего малыша.С некоторым опозданием, но Лена Миро прокомментировала информацию о беременности Светланы Лободы, которая наделала много шуму в СМИ. Скандально известный блогер высказалась на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Для меня это – чудо", – заявила певица силиконовыми губами и добавила, что "уже в июне я – снова в строю". Учитывая, что сейчас – март на дворе, можно смело предположить, что в июне еще один ребенок останется беспризорником с няней", – сделала неутешительный вывод Лена Миро.Блогер напомнила, что у Светланы Лободы уже есть наследница. "У Светочки-уточки уже есть 7-летняя дочь, зачатая от танцора по фамилии Царь. Папой нового ребенка, судя по всему, станет 57-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн", – сообщила острая на язык Миро.Лена высказала убеждение, что артистка "задирает планку". "Сначала был танцор Царь, а теперь – целый Rammstein. А впрочем, почему бы и не рожать сводных братиков и сестричек? Когда в одной семье – интернационал, это ведь так забавно. Дети разных народов собрались под одной крышей, а мама разливает им настоящий украинский борщ со шкварками и пампушками", – едко заключила блогер.Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Лобода сделала заявление. Артистка объявила о временном уходе со сцены в связи с беременностью: "Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины – рождению малыша. Для меня это большое чудо. Я благодарна небу за этот подарок, а вам – за вашу любовь и признание! Уже в июне – снова в строю, снова на концертах".