В правоохранительные органы обратилась москвичка с обвинениями в адрес своего пластического хирурга. Женщина считает, что ее изуродовали.

В правоохранительные органы обратилась москвичка собвинениями в адрес своего пластического хирурга. Женщина считает, что ееизуродовали.Дама обратилась в одну из столичных клиник для проведения липофиллингалица – коррекции возрастных изменений, но вместо согласованной операции женщинаполучила тюнинг совсем других частей тела.Пока барышня была под наркозом ейпроизвели резекцию малых половых губ, резекцию кожи, прикрывающей клитор, атакже уменьшили стенок влагалища. В добавок в точку G ей вкололи специальныйпрепарат, усиливающий чувствительность. И хоть процедуры провели по высшему разряду, и у москвичкинет никаких осложнений, стараний врача она не оценила и написала заявление вполицию, сообщает телеграм-канал 112.В последнее время все больше женщинстановятся жертвами недобросовестных врачей. Недавно британская модель Хлоя Хан рассказала поклонникам, что едва не осталасьбез носа. Хан перенесла ринопластику. Последствия,по ее словам, были ужасны: хирург фактически удалил ей все кости: при нажатии ее нос проваливается вовнутрь.Девушка посоветовала подписчикам, которых больше миллиона, тщательнеевыбирать пластического хирурга и работать только с профессионалами, не доверяяклиникам, вкладывающим больше денег в раскрутку, чем в повышение качестваоказываемых услуг. Хлоя рассказала, что у хирурга, который едва не изуродовалее, были миллионы подписчиков в Instagram, поэтому люди просто отказывалисьверить, что такой популярный врач может сделать что-то неправильно.