В правоохранительные органы обратилась москвичка с
обвинениями в адрес своего пластического хирурга. Женщина считает, что ее
изуродовали.
В правоохранительные органы обратилась москвичка с
обвинениями в адрес своего пластического хирурга. Женщина считает, что ее
изуродовали.
Дама обратилась в одну из столичных клиник для проведения липофиллинга
лица – коррекции возрастных изменений, но вместо согласованной операции женщина
получила тюнинг совсем других частей тела.
Пока барышня была под наркозом ей
произвели резекцию малых половых губ, резекцию кожи, прикрывающей клитор, а
также уменьшили стенок влагалища. В добавок в точку G ей вкололи специальный
препарат, усиливающий чувствительность. И хоть процедуры провели по высшему разряду, и у москвички
нет никаких осложнений, стараний врача она не оценила и написала заявление в
полицию, сообщает телеграм-канал 112.
В последнее время все больше женщин
становятся жертвами недобросовестных врачей. Недавно британская модель Хлоя Хан рассказала поклонникам, что едва не осталась
без носа. Хан перенесла ринопластику. Последствия,
по ее словам, были ужасны: хирург фактически удалил ей все кости: при нажатии ее нос проваливается вовнутрь.
Девушка посоветовала подписчикам, которых больше миллиона, тщательнее
выбирать пластического хирурга и работать только с профессионалами, не доверяя
клиникам, вкладывающим больше денег в раскрутку, чем в повышение качества
оказываемых услуг. Хлоя рассказала, что у хирурга, который едва не изуродовал
ее, были миллионы подписчиков в Instagram, поэтому люди просто отказывались
верить, что такой популярный врач может сделать что-то неправильно.