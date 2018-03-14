Очередное большое обновление Windows 10, в последнее время случающееся примерно каждые полгода, запланировано на апрель. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на публикацию в блоге Microsoft.

Очередное "большое" обновление Windows 10, в последнее время случающееся примерно каждые полгода, запланировано на апрель. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на публикацию в блоге Microsoft.Компания пока не опубликовала название обновления, следующего за вышедшим прошлой осенью Fall Creators Update. Однако, по информации издания, ничего нового в Редмонде изобретать не будут, и назовут очередной масштабный апдейт своей операционки Spring Creators Update — то есть, переводя дословно, "весеннее обновление для творцов".Информация о дате выхода очередного большого обновления "десятки" под кодовым названием Redstone 4 содержалась в опубликованной Microsoft таблице со сроками запуска и окончания поддержки различных версий ОС, однако позже слова "Апрель 2018" из колонки "Дата выхода" было удалено.По информации издания, завершенный вид апдейт приобретет уже на следующей неделе, а через пару недель после этого Microsoft обычно начинает распространение обновления для всех пользователей. В комментариях к записи в блоге представитель компании подтверждает, что Spring Creators Update, вероятно, выйдет около 5 апреля.О том, какие именно изменения ждут Windows 10 весной, мы уже писали. Они коснутся не только внутренней работы операционки (например, появится система для простого обмена данными между расположенными рядом компьютерами "по воздуху"), но и интерфейса — появится "Хроника", заменяющая экран недавно открытых программ, а также новый "текучий дизайн".