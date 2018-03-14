Показали, как будут благоустраивать. В мэрии прошла презентация дизайн-проектов скверов-финалистов февральского голосования. На финишную прямую из 13 вышли 5 общественных пространств Владимира. Это - парк Добросельский, Соловьиный и Красносельский пруды, Гоголевский сквер, и сквер в микрорайоне Энергетик. Как архитекторы представляют себе преображение этих зон отдыха – узнаете в следующем сюжете.

14.03.2018Показали, как будут благоустраивать. В мэрии прошла презентация дизайн-проектов скверов-финалистов февральского голосования. На финишную прямую из 13 вышли 5 общественных пространств Владимира. Это - парк Добросельский, Соловьиный и Красносельский пруды, Гоголевский сквер, и сквер в микрорайоне Энергетик. Как архитекторы представляют себе преображение этих зон отдыха – узнаете в следующем сюжете.