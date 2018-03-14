Напомним, преступление было совершено в январе прошлого года.

Во Владимире вынесен приговор заказчику убийства менеджера в магазине «Двери». Напомним, в феврале 2016 года индивидуальный предприниматель встретился с продавцом магазина. Из-за выяснения личных отношений между ними сложилась неприязнь, при этом менеджер высказывал в адрес бизнесмена угрозы физической расправы.После этого предприниматель обратился к своему ранее судимому другу с просьбой о разрешении создавшейся ситуации путем устранения обидчика.10 января 2017 года исполнитель преступления зашел в магазин «Двери» на улице Верхняя Дуброва и сделал вид, что выбирает товар. В это время он убедился, что в магазине никого нет, видеонаблюдение не ведется, дождался, когда менеджер прошел в дальний зал за рабочий стол, отвлек потерпевшего и произвел выстрел сзади в область затылка мужчины из огнестрельной ручки.Потерпевшего обнаружил покупатель вечером того же дня и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.Суд назначил заказчику наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Напомним, ранее был вынесен приговор и самому убийце. Он получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.