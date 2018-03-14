Трехчасовой перелет из Хьюстона в Нью-Йорк стал последним
для четвероногого пассажира авиалайнера. Стюардесса потребовала поместить
французского бульдога на багажную полку, где он и умер.
Трехчасовой перелет из Хьюстона в Нью-Йорк стал последним
для четвероногого пассажира авиалайнера. Стюардесса потребовала поместить
французского бульдога на багажную полку, где он и умер.
Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с
французским бульдогом, потребовала уложить собаку на багажную полку. Стюардесса
настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади. Она уверяла, что с
четвероногим другом ничего не случится.
Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три
часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали
жалобный лай, но о смерти четвероногого узнали только в аэропорту, когда
приземлились.
Авиакомпания признала свою вину – отметив при этом, что
озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. United Airlines
пообещали провести собственное расследование и наказать стюардессу, передает
Пятый канал.
Dni.Ru писали о том, как в США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавым обедом рептилии наблюдали школьники.
Преподаватель средней школы штата Айдахо Роберт Кросленд после уроков вел дополнительные занятия. Во время общения с учащимися он разрешил огромной Каймановой черепахе съесть "живой корм" – крошечную новорожденную собачку.
Защитники животных выступили против методов обучения Кросленда. "Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, – это ненормально и жестоко", – заявила зоозащитница Джил Парриш.
Несмотря на нападки активистов многие родители заступаются за педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.