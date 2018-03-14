Трехчасовой перелет из Хьюстона в Нью-Йорк стал последним для четвероногого пассажира авиалайнера. Стюардесса потребовала поместить французского бульдога на багажную полку, где он и умер.

Трехчасовой перелет из Хьюстона в Нью-Йорк стал последнимдля четвероногого пассажира авиалайнера. Стюардесса потребовала поместитьфранцузского бульдога на багажную полку, где он и умер.Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира сфранцузским бульдогом, потребовала уложить собаку на багажную полку. Стюардессанастаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади. Она уверяла, что счетвероногим другом ничего не случится.Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя тричаса без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышалижалобный лай, но о смерти четвероногого узнали только в аэропорту, когдаприземлились.Авиакомпания признала свою вину – отметив при этом, чтоозвученные бортпроводницей правила действительно существуют. United Airlinesпообещали провести собственное расследование и наказать стюардессу, передаетПятый канал.Dni.Ru писали о том, как в США учитель биологии скормил беззащитного щенка гигантской черепахе. За кровавым обедом рептилии наблюдали школьники.Преподаватель средней школы штата Айдахо Роберт Кросленд после уроков вел дополнительные занятия. Во время общения с учащимися он разрешил огромной Каймановой черепахе съесть "живой корм" – крошечную новорожденную собачку.Защитники животных выступили против методов обучения Кросленда. "Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, – это ненормально и жестоко", – заявила зоозащитница Джил Парриш.Несмотря на нападки активистов многие родители заступаются за педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.