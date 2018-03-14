Запад пересмотрел свое мнение по поводу причастности России
к катастрофе малазийского Boeing MH17 над Донбассом. Представители Австралии и
Новой Зеландии усомнились в выводах комиссии по расследованию крушения лайнера
в 2014 году.
Запад пересмотрел свое мнение по поводу причастности России
к катастрофе малазийского Boeing MH17 над Донбассом. Представители Австралии и
Новой Зеландии усомнились в выводах комиссии по расследованию крушения лайнера
в 2014 году.
Выводы о причинах катастрофы делать преждевременно, уверена
глава МИД Австралии Джулия Бишоп. Ее заявление последовало за высказыванием
министра иностранных дел Новой Зеландии. Уинстон Питерс выразил сомнения в том,
что Россия имеет отношение к трагедии.
"Расследование продолжается, и, когда
оно завершится, его результаты будут переданы обвинителям
для юридических действий, которые Австралия также решительно поддерживает.
Невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они пока
не оглашены", – заявила Бишоп.
Трагедия малазийского Boeing MH17 коснулась Австралии
непосредственно: из 298 погибших 38 были гражданами этой страны.
При этом эксперты отмечают, что тон заявлений австралийских официальных лиц
существенно изменился. Ведь еще в октябре
2016 года Бишоп утверждала, что необходимо найти виновных
в уничтожении самолета "в российском военном командовании".
Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс уверен, что доказательств
причастности России к уничтожению гражданского самолета нет. Министра
заявил об этом в интервью местному изданию Newshub. "Вы говорите,
что человек, который пустил ракету, сделал это по указанию
России. Большая проблема в том, что ваш аргумент
с юридической очки зрения тут же провисает,
так как у вас нет доказательств этого", —
заявил Питерс. И добавил, что его страна не намерена тянуть с переговорами о
зоне свободной торговли с Россией – и ждать итогов расследования, которое может
длиться вечно
Международные следователи утверждают, что самолет
был сбит ЗРК "Бук" из района, находившегося под контролем
ДНР. Данные российской радиолокационной станции указывают, что запуск
произвели с территории, где размещались средства ПВО Украины.
По мнению экспертов, на Западе стали понимать, что дело ведется
непрофессионально и намеренно затягивается.
В октябре 2017 года Верховный суд Нидерландов
разрешил правительству не публиковать результаты расследования Совместной
следственной группы. И это понятно, потому что правда им не выгодна. "Правду
они сказать не могут. Если подтверждать непричастность России
и донбасских ополченцев, значит надо обвинять Украину.
А это будет политически сильный удар по Киеву", цитирует RT эксперта
Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова. Он
подчеркивает: как только расследование признает, что Украина сбила
самолет, это поставит под вопрос отношения этой страны с Европой. На что ни США,
ни НАТО, ни ЕС пойти не могут.