Запад пересмотрел свое мнение по поводу причастности России к катастрофе малазийского Boeing MH17 над Донбассом. Представители Австралии и Новой Зеландии усомнились в выводах комиссии по расследованию крушения лайнера в 2014 году.

Запад пересмотрел свое мнение по поводу причастности Россиик катастрофе малазийского Boeing MH17 над Донбассом. Представители Австралии иНовой Зеландии усомнились в выводах комиссии по расследованию крушения лайнерав 2014 году.Выводы о причинах катастрофы делать преждевременно, уверенаглава МИД Австралии Джулия Бишоп. Ее заявление последовало за высказываниемминистра иностранных дел Новой Зеландии. Уинстон Питерс выразил сомнения в том,что Россия имеет отношение к трагедии."Расследование продолжается, и, когдаоно завершится, его результаты будут переданы обвинителямдля юридических действий, которые Австралия также решительно поддерживает.Невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они покане оглашены", – заявила Бишоп.Трагедия малазийского Boeing MH17 коснулась Австралиинепосредственно: из 298 погибших 38 были гражданами этой страны.При этом эксперты отмечают, что тон заявлений австралийских официальных лицсущественно изменился. Ведь еще в октябре2016 года Бишоп утверждала, что необходимо найти виновныхв уничтожении самолета "в российском военном командовании".Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс уверен, что доказательствпричастности России к уничтожению гражданского самолета нет. Министразаявил об этом в интервью местному изданию Newshub. "Вы говорите,что человек, который пустил ракету, сделал это по указаниюРоссии. Большая проблема в том, что ваш аргументс юридической очки зрения тут же провисает,так как у вас нет доказательств этого", —заявил Питерс. И добавил, что его страна не намерена тянуть с переговорами озоне свободной торговли с Россией – и ждать итогов расследования, которое можетдлиться вечноМеждународные следователи утверждают, что самолетбыл сбит ЗРК "Бук" из района, находившегося под контролемДНР. Данные российской радиолокационной станции указывают, что запускпроизвели с территории, где размещались средства ПВО Украины.По мнению экспертов, на Западе стали понимать, что дело ведетсянепрофессионально и намеренно затягивается.В октябре 2017 года Верховный суд Нидерландовразрешил правительству не публиковать результаты расследования Совместнойследственной группы. И это понятно, потому что правда им не выгодна. "Правдуони сказать не могут. Если подтверждать непричастность Россиии донбасских ополченцев, значит надо обвинять Украину.А это будет политически сильный удар по Киеву", цитирует RT экспертаЦентра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова. Онподчеркивает: как только расследование признает, что Украина сбиласамолет, это поставит под вопрос отношения этой страны с Европой. На что ни США,ни НАТО, ни ЕС пойти не могут.