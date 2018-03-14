Владимир Путин завершает свою предвыборную кампанию дерзким
митингом в Крыму. Президент России таким образом решил еще раз уязвить
Брюссель, считают журналисты британской The Times.
Владимир Путин завершает свою предвыборную кампанию "дерзким
митингом" в Крыму. Президент России таким образом решил еще раз уязвить
Брюссель, считают журналисты британской The Times.
Владимир Путин играет на патриотических чувствах граждан
России. И митинг в Крыму должен повысить явку на выборах президента, которые
состоятся 18 марта. Вдобавок, накануне выборов будет показан фильм "Крым",
"преподносящий аннексию как славную победу", пишет издание.
С точки зрения журналистов, избирательная кампания в России оказалась
"более тусклой – даже по сравнению с выборами прошлых лет".
Журналистам не понравилось, что Алексея Навального до выборов не допустили. А
по поводу Собчак – "не совсем ясно, играет ли она роль псевдооппозиционного
либерального кандидата или участвует в выборах на благо Кремля".
"Дерзским митингом", который намерен провести в
Крыму действующий президент России, Владимир Путин хочет уязвить Брюссель, продливший
антироссийские санкции – уверены британские журналисты, мнение которых приводит "МК".
Президент России Владимир Путин 14 марта посетит Республику
Крым и Севастополь. Путин осмотрит Крымский мост, который станет самым длинным
в России и Европе (его протяженность составит 19 километров), а также новый
аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь", строительство
которого началось в мае 2016 года. Работы планируется завершить к курортному
сезону этого года.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, у главы государства
запланирована рабочая поездка в регионы Южного федерального округа. Кроме
Республики Крым и Севастополя, президент посетит Краснодарский край.
Накануне президент России посетил Дагестан. В Махачкале Путин встретился встреча с представителями общественности и провел совещание по вопросам социально-экономического развития
республики.