Владимир Путин завершает свою предвыборную кампанию дерзким митингом в Крыму. Президент России таким образом решил еще раз уязвить Брюссель, считают журналисты британской The Times.

Владимир Путин завершает свою предвыборную кампанию "дерзкиммитингом" в Крыму. Президент России таким образом решил еще раз уязвитьБрюссель, считают журналисты британской The Times.Владимир Путин играет на патриотических чувствах гражданРоссии. И митинг в Крыму должен повысить явку на выборах президента, которыесостоятся 18 марта. Вдобавок, накануне выборов будет показан фильм "Крым","преподносящий аннексию как славную победу", пишет издание.С точки зрения журналистов, избирательная кампания в России оказалась"более тусклой – даже по сравнению с выборами прошлых лет".Журналистам не понравилось, что Алексея Навального до выборов не допустили. Апо поводу Собчак – "не совсем ясно, играет ли она роль псевдооппозиционноголиберального кандидата или участвует в выборах на благо Кремля"."Дерзским митингом", который намерен провести вКрыму действующий президент России, Владимир Путин хочет уязвить Брюссель, продлившийантироссийские санкции – уверены британские журналисты, мнение которых приводит "МК".Президент России Владимир Путин 14 марта посетит РеспубликуКрым и Севастополь. Путин осмотрит Крымский мост, который станет самым длиннымв России и Европе (его протяженность составит 19 километров), а также новыйаэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь", строительствокоторого началось в мае 2016 года. Работы планируется завершить к курортномусезону этого года.Как сообщили в пресс-службе Кремля, у главы государствазапланирована рабочая поездка в регионы Южного федерального округа. КромеРеспублики Крым и Севастополя, президент посетит Краснодарский край.Накануне президент России посетил Дагестан. В Махачкале Путин встретился встреча с представителями общественности и провел совещание по вопросам социально-экономического развитияреспублики.