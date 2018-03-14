Эксперты сделали крайне неутешительный прогноз в новом исследовании, посвященном проблемам климата. По их мнению, многие виды растений начнут исчезать при повышении температуры планеты на два градуса.

Эксперты сделали крайненеутешительный прогноз в новом исследовании, посвященном проблемам климата. Поих мнению, многие виды растений начнут исчезать при повышении температурыпланеты на два градуса.Однако это не самое худшее:более половины всех видов растений окажутся под угрозой уничтожения, еслитемпература Земли поднимется на три и более градуса, сообщается в докладе,опубликованном на портале . Зоны густых лесовв странах с мягким климатом и вовсе могут исчезнуть: Австралия, Южная Америка, страныЮго-Восточной Азии потеряют все лесные ресурсы менее чем за 20 лет.По расчетам экспертов, к 2100 году исчезновение естественныхмест обитания деструктивно скажется на большинстве живых видов – от насекомыхдо млекопитающих и земноводных. Биологи из Университета Восточной Англии убеждены,что единственный вариант избежать глобального вымирания – ограничить выбросвредных веществ в атмосферу и двигаться в сторону сокращения неконтролируемыхпроизводств.Экспертыпредупредили, что если всеобщей мировой договорённости достичь не получится, задовольно короткий срок вымрут более 40 тысяч видов животных и растений, апоследствия таких изменений обязательно коснутся и человека.Темп исчезновения видов растенийи животных в наше время предельно высок, отмечают многиеисследователи. В некоторых регионах Земли сильно сокращается биоразнообразие,уменьшается число крупных зверей. Биологи уже давно заговорили о шестомглобальном вымирании, наступившем не без участия человека. Противники жеподобной теории настаивают, что говорить о катастрофе определенно можнобудет через столетие-другое.