Супруга российского боксара, бывшого временного чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Чудинова Галина прокомментировала новость о том, что муж ее нокаутировал. Информация основывалась на криминальной сводке.

Супруга российского боксара, бывшого временного чемпиона мира по версии WBAДмитрияЧудинова Галина прокомментировала новость о том, что муж ее нокаутировал.Информация основывалась на криминальной сводке.новости говорилось о том, что российский боксер якобы избил свою жену. Вскоре после выхода этого известияв СМИ супруга прокомментировала это по телефону.Галина Чудинова заявила, что всенаписанное – полный нонсенс, никто ее не избивал. Девушка пояснила, что скандалмежду с мужем у них действительно был, но это были обычные семейные разборки. Онадобавила, что возможно, они были слишком громкими, но без рукоприкладства,сообщает радиопортал Оka.fm.Казус можно объяснить тем, что в сводке дежурного фиксируютсядословные показания заявителя, в данном случае – соседки Чудиновых. Видимо,женщина услышала крики и подумала, что в соседней квартире дерутся. Вполицию женщина обратилась в 22.15.Ранее сам Дмитрий Чудиноврассказывал, что они с супругой более десяти лет находятся в браке, однако онне успел сделать подарок жене по случаю годовщины, поскольку у него был важныйбой, а также болезнь.Он отметил, что собирается реабилитироваться 8 марта. "Жена унас в семье выполняет 99% работы, я очень благодарен ей за все, особенно завоспитание детей. Я в этом плане полагаюсь на нее. Сам ругаться не умею, развечто поворчать. Я достаточно лояльный", – говорит боксер.