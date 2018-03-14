Супруга российского боксара, бывшого временного чемпиона мира по версии WBA
Дмитрия
Чудинова Галина прокомментировала новость о том, что муж ее нокаутировал.
Информация основывалась на криминальной сводке.
Супруга российского боксара, бывшого временного чемпиона мира по версии WBA
Дмитрия
Чудинова Галина прокомментировала новость о том, что муж ее нокаутировал.
Информация основывалась на криминальной сводке.
В
новости говорилось о том, что российский боксер якобы избил свою жену. Вскоре после выхода этого известия
в СМИ супруга прокомментировала это по телефону.
Галина Чудинова заявила, что все
написанное – полный нонсенс, никто ее не избивал. Девушка пояснила, что скандал
между с мужем у них действительно был, но это были обычные семейные разборки. Она
добавила, что возможно, они были слишком громкими, но без рукоприкладства,
сообщает радиопортал Оka.fm.
Казус можно объяснить тем, что в сводке дежурного фиксируются
дословные показания заявителя, в данном случае – соседки Чудиновых. Видимо,
женщина услышала крики и подумала, что в соседней квартире дерутся. В
полицию женщина обратилась в 22.15.
Ранее сам Дмитрий Чудинов
рассказывал, что они с супругой более десяти лет находятся в браке, однако он
не успел сделать подарок жене по случаю годовщины, поскольку у него был важный
бой, а также болезнь.
Он отметил, что собирается реабилитироваться 8 марта. "Жена у
нас в семье выполняет 99% работы, я очень благодарен ей за все, особенно за
воспитание детей. Я в этом плане полагаюсь на нее. Сам ругаться не умею, разве
что поворчать. Я достаточно лояльный", – говорит боксер.