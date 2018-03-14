Инцидент произошел в мае 2016 года

Житель Коврова получил условный срок за продажу чужой квартиры.В мае прошлого года мужчина заключил фиктивный договор дарения на комнату, расположенную в коммунальной квартире на улице Рунова. Она находилась в собственности отца молодого человека, который на тот момент находился в другой стране.Ковровчанин успел продать комнату за 150 тысяч рублей. Когда обман раскрылся, отец предъявил гражданский иск. Суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно и возмещению ущерба в размере 150 тысяч рублей в течение трех месяцев.