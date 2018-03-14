Выступают за транспортную доступность. Жители Колокши устали ездить во Владимир с пересадками. Маршрутный автобус в посёлок приходит всего лишь 4 раза в день. После работы домой из областного центра местные добираются на чём придётся. Но так плохо с автобусами в посёлке было не всегда. Подробности у Татьяны Даниловой.

14.03.2018Выступают за транспортную доступность. Жители Колокши устали ездить во Владимир с пересадками. Маршрутный автобус в посёлок приходит всего лишь 4 раза в день. После работы домой из областного центра местные добираются на чём придётся. Но так плохо с автобусами в посёлке было не всегда. Подробности у Татьяны Даниловой.