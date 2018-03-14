Злоумышленница подожгла входную дверь своего соседа, с которым находилась в длительном конфликте.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней ранее неоднократно судимой жительницы Кольчугино. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).В феврале текущего года подозреваемая, находясь на лестничной площадке жилого дома, подожгла входную дверь своего соседа. Таким образом злоумышленница решила отомстить 45-летнему мужчине, с которым находилась в длительном конфликте.С места происшествия полицейские изъяли газовый баллончик и зажигалку. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 7 тысяч рублей.Местная жительница, задержанная сотрудниками полиции, признала свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.