Золотой голос Башкирии скончался в Уфе. Причиной
смерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина стала
остановка сердца.
"Золотой голос" Башкирии скончался в Уфе. Причиной
смерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина стала
остановка сердца.
Прощание с "золотым
голосом" республики состоится 15 марта в здании Башкирского академического
драмтеатра. Ахата Муртазина похоронят на мусульманском кладбище Уфы.
Сердечный приступ настиг 59-летнего диктора, когда он
плавал в бассейне местного спорткомплекса "Динамо". Прибывшая скорая помочь не смогла – народный артист скончался, пишет издание
Mkset.ru.
Ахат Муртазин родился 1959 году в Учалинском районе. Окончив факультет филологии и журналистики Башкирского государственного
университета, поступил на радио и телевидение, где проработал всю жизнь.
Его
красивый, бархатный голос слушатели знали по новостям, актуальным репортажам.
Муртазин вел прямые трансляции со многих праздников, правительственные
мероприятия и концерты.
Вместе с супругой, заместителем гендиректора ТРК "Башкортостан"
Танзилей Ульмясбаевой артист вырастил двоих детей. Коллеги вспоминают его как интеллигентного,
доброго товарища, который всегда был готов помочь советом и поделиться
опытом.