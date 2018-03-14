Золотой голос Башкирии скончался в Уфе. Причиной смерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина стала остановка сердца.

"Золотой голос" Башкирии скончался в Уфе. Причинойсмерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина сталаостановка сердца.Прощание с "золотымголосом" республики состоится 15 марта в здании Башкирского академическогодрамтеатра. Ахата Муртазина похоронят на мусульманском кладбище Уфы.Сердечный приступ настиг 59-летнего диктора, когда онплавал в бассейне местного спорткомплекса "Динамо". Прибывшая скорая помочь не смогла – народный артист скончался, пишет изданиеMkset.ru.Ахат Муртазин родился 1959 году в Учалинском районе. Окончив факультет филологии и журналистики Башкирского государственногоуниверситета, поступил на радио и телевидение, где проработал всю жизнь.Егокрасивый, бархатный голос слушатели знали по новостям, актуальным репортажам.Муртазин вел прямые трансляции со многих праздников, правительственныемероприятия и концерты.Вместе с супругой, заместителем гендиректора ТРК "Башкортостан"Танзилей Ульмясбаевой артист вырастил двоих детей. Коллеги вспоминают его как интеллигентного,доброго товарища, который всегда был готов помочь советом и поделитьсяопытом.