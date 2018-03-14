Золотой голос Башкирии скончался в Уфе. Причиной
смерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина стала
остановка сердца.
"Золотой голос" Башкирии скончался в Уфе. Причиной
смерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина стала
остановка сердца.
Прощание с диктором, народным артистом Башкортостана, "золотым
голосом республики" состоится 15 марта в здании Башкирского академического
драмтеатра. Ахата Муртазина похоронят на мусульманском кладбище Уфы.
Сердечный приступ настиг 59-летнего Муртазина, когда он
плавал в бассейне местного спорткомплекса "Динамо". Прибывшая на
место скорая помочь не смогла, народный артист скончался, пишет местное издание
Mkset.ru.
Ахат Муртазин родился 1959 году в Учалинском районе. После
окончания факультета филологии и журналистики Башкирского государственного
университета поступил на радио и телевидение, где и проработал всю жизнь. Его
красивый, бархатистый голос слушатели знали по новостям, актуальным репортажам.
Муртазин вел прямые трансляции со многих событий, праздников, правительственные
мероприятия и концерты.
Вместе с супругой, заместителем генерального директора ТРК "Башкортостан"
Танзилей Ульмясбаевой вырастили двоих детей. Коллеги вспоминают артиста как интеллигентного,
доброго товарища, который всегда был готов подсказать, помочь советом и поделиться
опытом.
Жители республики по праву называли Муртазина "голосом
Башкортостана",