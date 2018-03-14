Золотой голос Башкирии скончался в Уфе. Причиной смерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина стала остановка сердца.

"Золотой голос" Башкирии скончался в Уфе. Причинойсмерти известного диктора башкирского радио и телевидения Ахата Муртазина сталаостановка сердца.Прощание с диктором, народным артистом Башкортостана, "золотымголосом республики" состоится 15 марта в здании Башкирского академическогодрамтеатра. Ахата Муртазина похоронят на мусульманском кладбище Уфы.Сердечный приступ настиг 59-летнего Муртазина, когда онплавал в бассейне местного спорткомплекса "Динамо". Прибывшая наместо скорая помочь не смогла, народный артист скончался, пишет местное изданиеMkset.ru.Ахат Муртазин родился 1959 году в Учалинском районе. Послеокончания факультета филологии и журналистики Башкирского государственногоуниверситета поступил на радио и телевидение, где и проработал всю жизнь. Егокрасивый, бархатистый голос слушатели знали по новостям, актуальным репортажам.Муртазин вел прямые трансляции со многих событий, праздников, правительственныемероприятия и концерты.Вместе с супругой, заместителем генерального директора ТРК "Башкортостан"Танзилей Ульмясбаевой вырастили двоих детей. Коллеги вспоминают артиста как интеллигентного,доброго товарища, который всегда был готов подсказать, помочь советом и поделитьсяопытом.Жители республики по праву называли Муртазина "голосомБашкортостана",