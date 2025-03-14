Еще 10 человек покинули здание самостоятельно.

13 марта в девятиэтажном доме на улице Верхняя Дуброва, 28 «Б» в Владимирской области произошёл пожар. По информации ГУ МЧС региону, огонь вспыхнул около 17:00 на седьмом этаже.В результате происшествия не обошлось без эвакуации: 10 человек покинули здание самостоятельно, а еще 12 были спасены пожарными.Пламя удалось локализовать и полностью потушить к 17:40 на площади 39,5 квадратных метров. Хозяин горящей квартиры не пострадал и медицинская помощь ему не понадобилась. Основной версией произошедшего является неосторожность при курении на балконе. Напомним, ранее мы писали, что