Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, с светлыми волосами.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут 33-летнего Андрея Тигина в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Мужчина пропал 5 марта. Как сказано в ориентировке, мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, с светлыми волосами, был одет в черную куртку, спортивные штаны и темные кроссовки.Всех, кто видео Андрея после 5 марта, просят обращаться по следующим телефонам: 8-920-919-49-45 (инфорг Пума, Евгения), 8-800-700-54-52 (горячая линия отряда) или 112.Напомним, ранее мы писали, что