Оба памятника культуры находятся в состоянии разрушения.

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ненадлежащего содержания объектов культурного наследия в Суздале Владимирской области. Под проверку попадают «Доходный дом Бабухиных-Шершениных» 1788 года и «Дом Табачникова» XVIII-XIX вв., оба находящиеся в муниципальной собственности.Оба памятника культуры находятся в состоянии разрушения, и меры по их восстановлению не принимаются. Руководитель СУ СКР по региону Артем Кулаков должен доложить о результатах проверки, которая находится под контролем центрального аппарата ведомства.Напомним, ранее мы писали, что