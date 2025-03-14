В Кольчугино будут судить местного браконьера. За одного незаконно убитого лося мужчина поплатиться своим пикапом ISUZU D-MAX и карабином. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 22

В Кольчугино будут судить местного браконьера. За одного незаконно убитого лося мужчина поплатиться своим пикапом ISUZU D-MAX и карабином. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 22 января прошлого года браконьер взял машину знакомого таксиста и приехал в Кольчугинское охотничье хозяйство вблизи села Ваулово. У мужчины не было разрешения на добычу диких животных, но он