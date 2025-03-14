Что действительно значат реплики продавцов машин
1. Машина - огонь! (И очень сильный, судя по дыму из выхлопной трубы.)
2. Заводится с пол-оборота! (Вон той железной ручкой, которая торчит под радиатором.)
3. Движок - зверь: 2 литра! (В минуту.)
4. Ремонт не понадобится! (Бесполезно.)
5. Развал отрегулирован! (Развалится в течение месяца - не раньше и не позже.)
6. Имеет люк! (На случай, если двери окончательно заклинит.)
7. Такая резвая! (По причине плохо работающих тормозов.)
8. Все будут только по магистрали ездить, а вы - по любым горкам!
(Поскольку у вас работают только первая передача и задний ход.)
9. Все будут вам завидовать! (Какой богатый человек - отдал кучу денег за такое барахло.)
10. Женщины выполнят любое ваше желание!
еще анекдот!