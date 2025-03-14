Днем 13 марта ковровских спасателей вызвали к многоквартирному дому на улице Лопатина, чтобы выручить девочку, застрявшую на дереве. Вызовы с детьми для спасателей срочные, поэтому они

Днем 13 марта ковровских спасателей вызвали к многоквартирному дому на улице Лопатина, чтобы выручить девочку, застрявшую на дереве. Вызовы с детьми для спасателей срочные, поэтому они быстро собирались и поехали на место. Историю рассказал Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Прибывшие на место специалисты выяснили, что у девочки нога в районе коленного сустава