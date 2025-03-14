Мэрия Владимира объявила общественные обсуждения для уточнения границ будущей дороги между Пекинкой и Промышленным проездом. Проект межевания территории под строительство новой артерии

Мэрия Владимира объявила общественные обсуждения для уточнения границ будущей дороги между Пекинкой и Промышленным проездом. Проект межевания территории под строительство новой артерии размещен на официальном сайте городской администрации. По опубликованной схеме в дальнейшем должна появится дорога, которая пройдет от «Ивановских мануфактур» и до Промышленного проезда. К слову, власти поясняют – каких-то глобальных изменений проект не