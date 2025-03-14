Проект был возвращён на доработку.

Мэрия Владимира отклонила проект застройки Помпецкого переулка, предложенный СЗ «Агрострой». Документ об этом опубликован на сайте администрации.В ходе заочного обсуждения в январе жители выразили множество критических замечаний к планам строительства трехэтажного дома на 80 жителей и расширения улицы Гражданская. Против изъятия частных домов и точечной застройки выступило шесть участников обсуждения, отметив, что это ухудшит экологическую обстановку и создаст дополнительные проблемы с транспортной нагрузкой.Власти приняли к сведению обращения граждан, касающиеся недостаточной информации о необходимых изменениях в инфраструктуре, и направили вопросы застройщику. Проект был возвращён на доработку.