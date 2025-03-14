Основные работы будут включать демонтаж облицовки стен и полов, снятие латунных букв и гидроструйную очистку бетонных поверхностей.

Власти Владимира запланировали благоустройство мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне на площади Победы, стоимость работ составит 12,7 млн рублей. Соответствующий контракт размещён на портале госзакупок, а работы начнутся 24 июня, после памятных мероприятий. Подрядчик должен завершить все работы к 1 октября.Основные работы будут включать демонтаж облицовки стен и полов, снятие латунных букв и гидроструйную очистку бетонных поверхностей. В дальнейшем установят новые гранитные плиты на стенах и у монумента с чашей. В прошлом году на мемориале уже проводили благоустройство, обновив плитку и освещение.К юбилею Великой Победы также планируется установка вазонов с цветами, всего к 9 мая в городе распустятся 65 тысяч цветов. Напомним, ранее мы писали, что