Проект будет реализован по программе 90/10, где десять процентов финансирования предоставит муниципалитет, а 90% — областной бюджет.

12 марта перед Советом народных депутатов Владимира губернатор Александр Авдеев объявил о выделении из областного бюджета от 200 до 300 миллионов рублей на софинансирование проектов по архитектурной подсветке зданий в течение трех лет.Проект будет реализован по программе 90/10, где десять процентов финансирования предоставит муниципалитет, а 90% — областной бюджет. Авдеев отметил, что Владимир должен стать лидером среди муниципалитетов в создании красивой ночной подсветки центра города, что, по его словам, поможет сделать города светлыми и привлекательными, особенно в зимний период.Губернатор также подчеркнул, что недостаток света влияет на уровень преступности, что делает эту инициативу особенно актуальной. Напомним, ранее мы писали, что