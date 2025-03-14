Жителя Нижегородской области будут судить за смертельное ДТП в Петушинском районе. Мужчина нарушил правила дорожного движения, из-за чего погиб его пассажир, рассказали в пресс-службе

Жителя Нижегородской области будут судить за смертельное ДТП в Петушинском районе. Мужчина нарушил правила дорожного движения, из-за чего погиб его пассажир, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Ранним утром 19 марта прошлого года нижегородец ехал вместе с пассажиром по М-12 «Восток» по Петушинскому району. На 139-ом км из-за неправильно выбранной скорости водитель потерял контроль над