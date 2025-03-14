Общедомовое имущество под замком. Один из жильцов десятиэтажки на на улице Комиссарова опасается за пожарную безопасность здания. А именно Валерия смущают сараи, которые находятся в

Общедомовое имущество под замком. Один из жильцов десятиэтажки на на улице Комиссарова опасается за пожарную безопасность здания. А именно Валерия смущают сараи, которые находятся в подвале. На 78 квартир здесь всего 25 сараев. Мужчина переживает, что это самострой за которым толком никто не следит. А хранить там, по его мнению, могут и горючие вещества. Валерий,