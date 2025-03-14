Обнаружено высокое содержание антибиотиков в молочной продукции и наличие микробной трансглутаминазы в мясных шпикачках.

В ходе проверки Россельхознадзора магазинов «Светофор» Владимира были выявлены нарушения качества продуктов. Обнаружено высокое содержание антибиотиков в молочной продукции и наличие микробной трансглутаминазы в мясных шпикачках.Представители Народного фронта региона также провели контрольную закупку, в результате которой зафиксировали несоответствие температурного режима хранения замороженных продуктов. Состояние грибов и овощей также вызывает вопросы, а полуфабрикаты оказались покрыты снегом.В пресс-службе ОНФ также отметили недостатки во внешнем виде товаров, особенно печенья, которое в 90% случаев было разломано. Напомним, ранее мы писали, что