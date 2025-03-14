Специалисты предупреждают о рисках укусов.

В Кольчугинском районе Владимирской область этой весной зафиксированы первые случаи клещей: найдено пять особей в деревнях Барановка и Ельцино. Официально об обращениях по присасыванию пока не сообщалось.Специалисты предупреждают о рисках укусов и рекомендуют обратиться в медучреждение и в лабораторию по адресу: Владимир, ул. Токарева, д. 5, если вас укусил клещ. В случае обнаружения вируса энцефалита нужно срочно проконсультироваться с врачом.Напомним, ранее мы писали, что