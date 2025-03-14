Девочка оказалась с зажатой ногой в районе коленного сустава.

13 марта спасатели помогли девочке в Коврове Владимирской области, которая застряла на дереве во дворе дома по улице Лопатина. Как сообщается в группе «Заметки спасателя», девочка оказалась с зажатой ногой в районе коленного сустава между двумя стволами дерева.До приезда спасателей ее мама поддерживала ребенка, чтобы уменьшить боль. Один спасатель разжал стволы дерева, а другой снял ребенка. После медики осмотрели ребенка.Напомним, ранее мы писали, что