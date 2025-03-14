Губернатор поздравил родителей.

В перинатальном центре во Владимире за один день выписались три двойни. Губернатор Александр Авдеев сообщил об этом в своих соцсетях.В семье Антона Чугунова и Оксаны Ивашкиной из Гусь-Хрустального родились два мальчика. Алексей и Екатерина Ерофеевы также стали родителями дочек. У Андрея и Анастасия Елисеевых из Петушинского района появились на свет мальчик и девочка.Губернатор поздравил родителей и выразил уверенность, что они вырастят своих детей достойными гражданами России. Напомним, ранее мы писали, что